الرئيس السيسي يعطي الإشارة ببدء موسم حصاد القمح في توشكى

أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، الإشارة ببدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى بجنوب الوادي بمحافظة أسوان.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تفقد، صباح اليوم، أراضي مشروع توشكى، وذلك خلال الاحتفال ببدء موسم حصاد القمح، واستمع خلال الجولة إلى شرح من أحد القائمين على المشروع عن أنواع المحاصيل المختلفة.

كما تفقد الرئيس السيسي الصوب الزراعية المختلفة للمشروع، ومحاصيل القمح، والسمسم، ومزارع النخل وغيره.

ومشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.