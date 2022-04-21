الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مجلس جامعة الأزهر يهنئ أحمد ليلة برئاسة المهن الطبية للأدوية

د. أحمد ليلة
د. أحمد ليلة

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات التهنئة إلى  الدكتور أحمد ليلة عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية للأدوية MUP. 

تدرج الدكتور أحمد ليلة في التعليم بمراحله المختلفة، وحصل على بكالوريوس العلوم الصيدلانية عام 1996 ثم عين معيدا في كلية الصيدلة عام 1997 م، وبدأ مشواره العلمي حتى حصل على درجة الماجستير في العلوم الصيدلانية تخصص صيدلانيات عام 2003، وعين مدرسا مساعدا بكلية الصيدلة في عام 2003 م، ثم واصل رحلة البحث العلمي حتى حصل على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص (صيدلانيات) في كلية الصيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة  عين مدرسا بكلية الصيدلة في عام  2006م.

بالإضافة إلى العمل الأكاديمي شغل العديد من المناصب:

• العضو المنتدب لشركة المتحدون للأدوية 

• مدير المشروع لشركة جيبتو  فارما "مدينة الدواء" سابقا

• المدير التنفيذي لشركة افري فارما سابقا

• مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية للشئون الفنية والمشروعات سابقا

• المشرف العام على تفتيش المصانع بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية سابقا

نظرا لتميزه العلمي وخبراته العديدة أصبح الدكتور أحمد ليلة عضوا بمجالس إدارة العديد من المؤسسات المعنية بالبحث العلمي وتصنيع الدواء، ومنها 

• عضو مجلس الإدارة شركة ايبيكو للادوية 

• عضو مجلس الإدارة شركة سيديكو للأدوية 

• مستشار فني لشركة وادي النيل بنتا سابقا

• عضو مجلس الإدارة شركة هولدي للتسويق سابقا

• عضو مجلس الإدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية سابقا

• عضو مجلس الإدارة شركة المهن للاستثمار سابقا

• عضو مجلس الإدارة بالجمعية الصيدلية المصرية

• عضو اللجنة العليا للتفتيش بإدارة الصيدلة سابقا 

• عضو مجلس كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية.

مجلس جامعة الأزهر يهنيء ليلة برئاسة المهن الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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