حلم كل مسافر.. موقع سياحي دولي يدعو إلى زيارة مرسى علم والاستمتاع بطبيعتها (صور)

نصح موقع "ترافيل نوار"، الدولي المعني بالسفر والسياحة، بزيارة مدينة "مرسى علم" على ساحل البحر الأحمر، للاستمتاع بطبيعتها الساحرة وبما لديها من مقومات سياحية مميزة، واصفا إياها بأنها "حلم كل مسافر وخيارا مثاليا لكل من يريد الاسترخاء والهروب من زخم العاصمة".

وقال الموقع عبر تقرير مصور برز جمال المعالم السياحية بمرسى علم وكنوزها المائية والصحراوية، إن "مصر تقدم لزوارها رحلة حقيقية إلى واحدة من أروع الحضارات عبر مختلف العصور، من الأهرامات إلى المعابد الأثرية والمواقع الثقافية المختلفة، مضيفا "إن السفر إلى مصر مفيد للعقل والروح معا، لما لديها من مواقع ساحرة تسري السكينة في الروح والصفاء في الذهن".

ولفت إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية متميزة في مصر، خاصة للغواصين، نظرا للتنوع البيئي للحياة البحرية فيها، ولما تتمتع به بحارها من مجموعة رائعة من الأسماك الملونة والمياه الصافية والشعاب المرجانية الساحرة، فضلا عن طقسها الدافئ، مشيرا إلى أن أفضل وقت لزيارة المدينة الساحلية هو في الفترة من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من العام.

وأضاف الموقع إن مرسى علم ليست مجرد مكان لهواة الغوص، ولكنها بقعة سياحية مميزة، وقدم 5 أسباب لزيارة المدينة والاستمتاع بمقاصد المتعة والاسترخاء التي تزخر بها، ومن بينها محمية وادي الجمال، التي تعد من أكبر المحميات في مصر وأكثرها تفضيلا وشعبية، وتشتهر بطبيعتها الخلابة، وهي على بعد 20 ميلاً من المدينة.

وأوضح أنه من بين المقومات الأخرى التي تتمتع بها مرسى علم تنوع الحياة المائية بها، ما يجعلها خيارا رائعا لممارسة الرياضات المائية كالغوص والغطس لمشاهدة أسماك القرش تحت الماء، فيما تشمل الأنشطة الأخرى رحلات اليخوت وقوارب الغواصة ورحلات السفاري الصحراوية.

أما رابع الأسباب التي قدمها الموقع لزيارة مرسى علم هو وجود "بورتو غالب" حيث تنطلق منه معظم رحلات القوارب والرحلات المائية، مشيرا إلى أنه مكان به قدر أكبر من الحيوية وفرص الخروج والسهر على كافيهات ومطاعم تطل على أجمل مشاهد اليخوت الساحرة، وخامسها منطقة البحر الكاريبي التي تشتهر بشمسها الدافئة طوال العام.