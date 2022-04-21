الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمسيات رمضان تستقطب مئات الأسر بالبحر الأحمر وعروض فنية وثقافية يومية

امسيات رمضان بالبحر
امسيات رمضان بالبحر الاحمر

شهد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، فعاليات الأمسية الرمضانية (جلسات الدوار) والمقامة بالممشى السياحي، التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالقصير بالتعاون مع بيت الثقافة بالمدينة، ورافقه نجار عمر نائب رئيس المدينة، وبحضور عدد من الشخصيات العامة وأعضاء المجلس ومدير بيت ثقافة القصير، ولفيف من أهالي المدينة.

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وأكد رئيس مدينة القصير أن الأمسيات الرمضانية تهدف إلى عرض رسائل وأهداف المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والتوعية بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وبعض رسائل التوعية الخاصة بالمرأة مثل الزواج المبكر وختان الإناث والعنف ضد المرأة.

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وأضاف رئيس مدينة القصير، أن الدولة تهتم بقضايا المرأة المصرية، وحصولها على النصيب الأكبر فى جميع القطاعات، مشيرا إلى أن فرع المجلس القومى للمرأة يعد درع الحماية للسيدات بجميع ربوع مصر.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر خليل، عضو فرع المجلس بالقصير، على الدعم الكامل الذي يقدمه رئيس المدينة للفرع، موضحا أن بابه مفتوح لجميع المواطنين وخاصة المرأة، والاهتمام بتلبية طلباتهم المشروعة.

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رمضان في الغردقة حاجه تاني.. الخيام الرمضانية بالغردقة زوارها سياح ومصريين

 

يحتفل المصريون بشكل خاص بشهر رمضان المبارك، وفي مدينة الغردقة هناك طقوسًا مختلفة تتميز بها المدينة عن غيرها، وخاصة في الخيام الرمضانية التي تقام طوال الشهر المبارك، لإحياء الفن والتراث الشعبي والفلكلور المصري الأصيل، بمزيج من الثقافات والفنون المتعددة التي تجمعها المدينة الساحلية.

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يقول عمر رضا، مسؤول أحد الخيام الرمضانية بالغردقة، إن الكثير من المواطنين من سكان مدينة الغردقة والوافدين عليها يستمتعون بالشهر المبارك من خلال الخيام الرمضانية، التي تقدم مزيجًا من الفنون والفقرات النوعية المختلفة، بالإضافة إلى تجهيز الوجبات المميزة للأكلات المصرية المتأصلة، مشيرًا إلى أن هناك سياح يشاركون في سهرات رمضان من خلال الخيمة الرمضانية.

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وأضاف رضا لـ"الدستور"، أن السياح يقبلون على الخيام الرمضانية للاستمتاع والمشاركة في الفنون التي تقدم والتعرف على ثقافات الشعب المصري، مؤكدًا أن السياح من جنسيات مختلفة يفدون إليهم طوال شهر رمضان المبارك.

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البحر الاحمر شهر رمضان الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة التراث الشعبي المشروع القومي لتنمية الأسرة ثقافة القصير تنمية الأسرة المصرية بيت ثقافة القصير

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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