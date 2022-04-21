الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجريدة الرسمية تنشر تشكيل هيئة مكتب نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 2022 برقم 94 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، ولائحته التنفيذية، والنظام الداخلى لنقابة المهندسين، ومحضر اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2022، فقد تقرر تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين، على النحو التالى:

1- المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين.

2- المهندس حسام الدين مصطفى رزق، وكيل النقابة.

3- المهندس إيهاب أحمد محمود خضر وكيل النقابة.

4- المهندس يسرى عبد الله سالم سليم، الأمين العام.

5- المهندس محمد ناصر أمين الصندوق.

6- المهندس أحمد محمد صبرى أمين عام مساعد.

7- المهندس المعتز بالله محمد بركات أمين صندوق مساعد.

رئيس الوزراء العين السخنة عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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