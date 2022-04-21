من أجل «إبعادها عن روسيا».. بوريس جونسون يزور الهند

قالت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وصل إلى أحمدي آباد بولاية جوجارات، لبدء رحلته التي طال انتظارها إلى الهند، وتأجلت بسبب وباء كورونا.

وأشارت الصحيفة الهندية، إلى أن زيارة جونسون تستغرق يومين، سيركز من خلالها على تطوير العلاقات الاقتصادية والحرب في أوكرانيا، لافتة إلى أنه في اليوم الأول، سيكون جونسون في ولاية غوجارات، حيث من المقرر أن يعلن عن استثمارات في مجالات التعاون في مجالات العلوم والصحة والتكنولوجيا، على أن يجتمع غدًا الجمعة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دلهي ويعقد محادثات بشأن العلاقات الاقتصادية والأمنية والدفاعية.

وبحسب الصحيفة الهندية، يأمل رئيس الوزراء البريطاني في إبرام صفقات اقتصادية جديدة بين بريطانيا والقوى الاقتصادية الضخمة بقيمة تزيد عن مليار جنيه إسترليني في مجالات تشمل هندسة البرمجيات والصحة والتجارة.

وتهدف الزيارة إلى إقناع الهند بالابتعاد عن روسيا، ردًا على غزو أوكرانيا، حيث أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية، ماكس بلاين، أن بريطانيا تريد "توفير خيارات بديلة للمشتريات الدفاعية والطاقة للهند لتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن روسيا" دون إلقاء محاضرة على الحكومة "بشأن مسار العمل الأفضل بالنسبة لها".

وكانت قد أعلن داونينج ستريت، أن الزيارة سيتم فيها إبرام صفقات استثمارية ثنائية الاتجاه تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار)، خلال زيارة جونسون للهند، مما يوفر ما يقرب من 11 ألف وظيفة في بريطانيا.