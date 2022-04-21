الأرجواز وخيال الظل للأطفال ذوى الهمم تختتم البرنامج الرمضاني لصندوق التنمية الثقافية

يختتم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، الأحد 23 رمضان الموافق 24 إبريل، برنامجه الرمضاني لأنشطة الصندوق خلال الشهر المعظم، بعدد الأنشطة والفعاليات في مراكز الإبداع .

تستضيف قبة الغوري بمنطقة الأزهر حفل فرقة "نظرة" للإنشاد الديني، والتى تتكون من مجموعة من شباب المنشدين، وتقدم عدد من الإبتهالات والتوشيح منها "رسائل المدد والتجلي" ، "يا سيدنا النبي نظرة" وغيرها.

جدير بالذكر أن فرقة "نظرة" للإنشاد الديني أسسها أحمد ربيع عام 2021 من مجموعة من شباب الدارسين للموسيقى وفنون الإنشاد بهدف نشر المحبة والسماحة من خلال المديح النبوي.

ومن قصر الأمير طاز بحي الخليفة يستمع الجمهور إلى عدد من الأغاني لكورال القصر، والذي تشارك فيه مجموعة من المواهب المتميزة فى الغناء والعزف تتراوح أعمارهم بين 9- 22 عامًا، وتقدم مزيج بين أغاني الأطفال والأغاني التراثية، يتضمن البرنامج تقديم مجموعة من الأغنيات منها : "حلوة يازوبة " ، " صغيرة على الحب " ،" دارت الأيام" ، "سحب رمشة "،" لولاالملامة "،"بهية" ،وغيرها من الأغنيات.

يقام بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز حفل لشباب الغناء العربي والذي يستضيف مجموعة متميزة من الأصوات الذهبية الذين تم اكتشافهم بمسابقة الصوت الذهبي (التى ينظمها صندق التنمية الثقافية) علي مدار خمس دورات سابقة، الحفل قيادة المايسترو د. مدحت عبد السميع.

في بيت السحيمي بشارع المعز، تقدم فرقة النيل للآلات الشعبية مجموعة متنوعة من التراث الشعبي والفلكلور النوبي ،إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية ،مع بعض المقطوعات الموسيقية.

يذكرأن النيل للآلات الشعبية ،التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، تعد أضخم وأقدم فرقة للتراث الشعبي والموسيقي ؛ شاركت في كثيرمن المحافل الدولية ، ومثلت مصر في مسابقات عدة ، فعلى إيقاعات وأنغام التراث المصري تتلألأ الفرقة بنماذج من الأغنيات الفولكلورية المصرية.

ويستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفسية حفل ختام البرنامج الرمضاني بإقامة حفل فني للأطفال الأيتام وذوى الهمم، يتضمن عروض الأراجوز وخيال الظل، وعدد من الورش الفنية.

جدير بالذكر أن قطاع صندوق التنمية الثقافية نظم 58 فعالية خلال الفترة من9 إلى23 رمضان بمراكز الإبداع التابعة له ، شهدت مشاركة كبار الفنانين منهم عامر التوني، وائل الفشن، منال محي الدين، على الهلباوي، ثنائي العود دينا وغسان، الشيخ محمود التهامي وغيرهم.