ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات بالفلبين لـ224 قتيلًا

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة الناجمة عن العاصفة الاستوائية "أجاتون" إلى 224 شخصا.

وأوضح المجلس - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - أنه لا يزال هناك 147 شخصا في عداد المفقودين، غالبيتهم في منطقة فيساياس بوسط الفلبين، حيث حدثت انهيارات أرضية ضخمة.

وقد تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية دفنت مجتمعات بأكملها، وأدت إلى انهيار أكثر من 11 ألف منزل، بينما تم تقدير قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة بحوالي 4.9 مليون دولار.

يشار إلى أن العاصفة "أجاتون" ضربت بعد 4 أشهر من تدمير إعصار "أوديت" لمساحات شاسعة من البلاد؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص وتشريد مئات الآلاف الآخرين.