الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيسة وزراء الدنمارك خلال زيارة لكييف: سنورد المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

رئيسة الوزراء الدنماركية
رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن لمحطة تليفزيونية إن بلادها تعهدت بتوريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك خلال زيارة تقوم بها لكييف اليوم الخميس مع نظيرها الإسباني.

ولم تقدم فريدريكسن أي تفاصيل أخرى حول توريد الأسلحة.

وسبق وأعلن مدير الدائرة الثانية لرابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي بوليشوك، أن العقوبات على روسيا وبيلاروسيا تعمل على تحسين التكامل في إطار دولة الاتحاد بين البلدين.

وقال بوليشوك في تصريح لوكالة أنباء "تاس"، اليوم الخميس:" إن ضغط العقوبات الغربية علينا وعلى بيلاروسيا يعمل بشكل أكبر على اندماجنا ويوحد دولة الاتحاد أكثر". 

وأضاف: "لا يتعين الربط بين ديناميكيات عمليات التكامل بين موسكو ومينسك والوضع الخارجي لأن إقامة دولة الاتحاد تقوم على المصالح الحقيقية للروس والبيلاروس". 

يشار إلى أن دولة الاتحاد والمعروفة أيضا باسم الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروسيا، عبارة عن اتحاد يجمع البلدين، وتعود اتفاقية الاتحاد إلى ديسمبر 1999، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2000، بعد إقرار برلماني البلدين لها وتوقيع الرئيسين بوتين ولوكاشينكو عليها.

رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن أوكرانيا أزمة أوكرانيا أطفال أوكرانيا

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وائل لطفي

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