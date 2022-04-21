الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب «البلاي ستيشن».. 5 يقتلون شابا طعنا في المطرية

ارشيفية
ارشيفية

مزق 5 أشخاص شاب في منطقة المطرية بعد مشاجرة بينهم حيث منعوه من دخول محل "بلاي ستيشن" فاصابوه بعدة طعنات في جسده ما ادى لمقتله في الحال. 

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفى المطرية، بوصول جثة شاب يدعي "ك.ن" 19 سنة مصاب بعدة طعنات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.

- نتائج التحريات الأولية 

وكشفت التحريات الأولية، أن جريمة القتل بدأت بمشادة كلامية بين الضحية و5 شباب، حيث إنهم اعتادوا الذهاب معا من أجل لعب الـ بلاي ستيشن، وتطورت الأحداث بينهما وحدثت مشاجرة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين أقدموا على طعن المجني عليه بعدة طعنات من سلاح أبيض في داخل محل ألعاب "بلاي ستيشن" بمنطقة المطرية، لتودي بحياته في الحال، وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

5 أشخاص المطرية مشاجرة بلاي ستيشن طعنات

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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