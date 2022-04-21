دمياط: إحالة العاملين بمركز شباب شطا للتحقيق

أجرى عاطف عبدالهادي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مراكز الشباب، حيث تفقد مركزيِّ شباب «الشعراء» و«شطا» التابعين لإدارة دمياط من خلال الاطلاع على السجلات والملفات الخاصة بالأنشطة.

وعند المتابعة، تبيَّن عدم وجود العاملين بمركز شباب شطا، ما دفع لاتخاذ قرار بتحويل العاملين بالمركز للتحقيق في التداعيات التي أدت إلى قصور العمل بالمركز والتحقيق فب عدم انتظام سير العمل.

بينما أشاد عبدالهادي، بالعمل بمركز شباب "الشعراء"، حيث وجد العاملين وتابع كافة الأنشطة بالمركز.

وتابع المراكز التي سيتم افتتاحها في عيد دمياط القومي، حيث تابع مركز شباب الزعاترة إدارة الزرقا لملاحظة ما تم من تطورات بملعب مركز الشباب.

واطلع خلالها على السجلات والملفات الخاصة بالأنشطة في وجود العاملين بالمركز، وأكد ضرورة الرقابة على أداء العاملين لتحقيق الانضباط وتحسين سير العمل، مشددًا على معاقبة كل من يتهاون ويقصر في عمله وعلى مكافأة من يعمل بكل جد وإخلاص واجتهاد.