الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«البردة» بمركز الإبداع اليوم و«أمسية غنائية» بمسرح الهناجر غدا

محمد بهجت
محمد بهجت

يواصل صندوق التنمية الثقافية فعالياته واحتفالاته بشهر رمضان عبر مراكز الإبداع التابعة له، ومن ضمن تلك الفاعليات يقيم مركز الإبداع الفني في التاسعة مساء اليوم “البردة للإمام البوصيري”. 

وصرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، أنه تعرض “البردة للإمام البوصيري” فى التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وأضاف جلال، أن “البردة للإمام البوصيري” في مديح أشرف الخلق، تستمر لمدة خمسة أيام، يشارك فيها أبطال العرض المسرحي "قهوة سادة" نجوم الدفعة الثانية والثالثة من استوديو مسرح الإبداع الفني.

“البردة للإمام البوصيري” رؤية وإخراج خالد جلال، موسيقي وألحان المايسترو عماد الرشيدي، ويقودها المبدع أحمد محروس علي مسرح مركز الإبداع الفني. يشار إلى أن العرض تم انتاجه منذ عشر سنوات في عام ٢٠١٢، ويعاد تقديمه بنفس الأبطال من أبناء استوديو مسرح مركز الإبداع الفني.

غدا.. أمسية شعرية غنائية فى الليلة الـ١٢ لبرنامج "هل هلالك"

وفي نفس السياق تنطلق فعاليات الليلة الـ١٢ للنسخة السادسة من برنامج هل هلالك، غدا الجمعة، الذى يقدمه القطاع مجانا للجمهور يوميا فى الثامنة والنصف مساء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتستمر ليالي البرنامج حتى ٢٤ رمضان.

تتضمن فعاليات الليلة أمسية شعرية غنائية، يقدمها الشاعر والكاتب الصحفى محمد أحمد بهجت، بمشاركة فرقة الفنان محمد باهر الموسيقية، ويشدو الفنانون "مالك فارس، ألحان باهر، محمد فوزى" بأشهر الأغانى لكبار نجوم الطرب.

ويستمتع الجمهور كل ليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت “الليلة الكبيرة”، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

وفى “ركن الطفل” الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال يوميا بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة “سها كحيل”.

صندوق التنمية الثقافية البردة للإمام البوصيري المخرج خالد جلال قطاع شئون الإنتاج الثقافى الكاتب الصحفى محمد أحمد بهجت فرقة الفنان محمد باهر الموسيقية

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