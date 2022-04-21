إحالة المتهمين في «مشاجرة حلوان» إلى الجنايات

قررت نيابة حلوان، اليوم الخميس، إحالة شخصين لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بالتعدي على شاب في مشاجرة بسبب الخلاف على ركوب المصعد داخل العقار بمنطقة حلوان، ما أدى لإصابة الشاب بإصابة في العين.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة في شارع شريف بمنطقة حلوان، وإبلاغ القسم بالواقعة وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال الفحص نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعد دخول "م.ا" صاحب معامل في مشادة كلامية مع الشاب "م.س"، حيث استعان الأول بصديقه وتعديًا على الشاب مما تسبب في إصابته بفقء في عينه اليمنى، بسبب الخلاف على ركوب اسانسير العقار، والقبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة.