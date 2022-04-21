أثناء لهوه مع أصدقاءه.. مصرع طفل بمركز طهطا لدغه عقرب

لقى طفل ٥ سنوات مصرعة عقب وصوله إلى مستشفى طهطا العام إثر إصابته بلدغة عقرب أثناء لهوه مع أصدقاءه أمام المنزل.

بدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمني، بتلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا من نقطة شرطة المستشفى الجامعي بسوهاج يفيد وفاة الطفل أحمد كمال ويقيم دائرة مركز طهطا داخل المستشفى أثناء محاولة إسعافه.

وبإجراء التحريات اللازمة التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، وقادها الرائد موسى القاضى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا تبيّن وصول الطفل "أحمد ك م" 5 سنوات ويقيم دائرة مركز طهطا إلى مستشفى طهطا العام مصاباً "حالة إعياء" إدعاء لدغ عقرب وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي لصعوبه حالته.

وبسوال والد الطفل المدعو "كمال م م ا" - 33 عاماً عامل - ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله بالشارع أمام المنزل لدغه عقرب مما نتج عنه إصابته ونفي الشبهة الجنائية.

حرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيق.

ما هي أبرز أعراض لدغة العقرب؟

1. أعراض لدغة العقرب الخفيفة

تكون معظم أعراض لدغة العقرب ناتجة عن ردود فعل تجاه اللدغة، إذ تشكل أقل من 10% من كل اللدغات أعراضًا شديدةً وعادةً تستمر الأعراض لمدة 24 ساعة فقط.

وتشمل أعراض لدغة العقرب الخفيفة وخز، أو ألم، أو تنميل في مكان اللدغة، تورم محدود، ويمكن أن يكون معدوم، إحمرار الجلد، وألم شديد، ودفء مكان لدغة العقرب.

كما تشمل الأعراض أيضا تنميل ووخز ينتقل إلى الذراع أو الساق.



2. أعراض لدغة العقرب الشديدة

أما في حال حدوث أعراض خطيرة فتتطور في غضون 2-3 ساعات من اللدغة، وتحدث بسبب انتشار السُّم إلى باقي أنحاء الجسم.

تشمل أعراض لدغة العقرب الخطيرة ما يأتي:

صعوبة في التنفس، تعرق شديد،غثيان، استفراغ وتقيؤ، ارتفاع ضغط الدم، تسارع في نبضات القلب أو عدم انتظامها، ارتعاش وتشنج العضلات، وسيلان اللعاب.