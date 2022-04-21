الخميس 21 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية اليوم الخميس 21-4-2022

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يرصد موقع "الدستور" فيما يلي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية، خلال التداولات الصباحية اليوم الخميس 21-4-2022.

 

سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

 

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و 20.02 جنيه للبيع داخل  فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

 

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري عند 19.83 جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاء سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.81 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

ارتفاع اليورو مع ترقب نتائج اجتماع «المركزى الأوروبى»

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

 

ووصلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

 

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وجاء سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك المشرق

 

وأظهرت التعاملات الصباحية وصل مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.83 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع.

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