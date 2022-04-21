الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 19| «عزة» تقرر البقاء في شقة «شامل».. بشروط

ندى موسى
ندى موسى

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "المشوار"، والمذاع عبر فضائية dmc، اتخاذ عزة "ندى موسى"، قرارًا بمغادرة شقة شامل "أحمد صفوت".

وأكدت عزة خلال المواجهة مع شامل، أنها لن تنتظر حتى يأتي بمطربة أخرى يدخلها المنزل مثلما أتى بها مكانها في الحفلات، ليرد عليها بأن الشقة تعود لها وأنها عندما طلبت منه أن تأتي بصديقتها ورد «دينا الشربيني» وابنها رحيم وزوجها بعدها لم يعارضها ووافق على الأمر.

وأكد شامل لها أن مكانها في قلبه معروف وأنه لن يأخذ أحدًا مكانها لا في الحفلات أو البيت لأن الحفل لا يكون حفلًا بدونها وكذلك البيت، فوافقت عزة على كلام شامل بالبقاء في البيت ولكن شرط أن لا ياتي إليه حتى تصفوا له.

 

كما اشترطت عليه أنها ستقوم بالغناء في حفلات بدونه إذا أتى لها عروضا، ولكنها لن تؤثر على عملها معه.

قنوات عرض المسلسل

يُعرض مسلسل المشوار يوميًا عبر شاشة قناة dmc الفضائية في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا في اليوم التالي ويعرض على شاشة قناة dmc دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة في تمام الساعة الساعة 4:30 صباحًا.

المسلسل من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد، ويضم العمل في بطولته كلا من محمد رمضان، وعمرو عبدالجليل وكارولين خليل، ودينا الشربيني، وأحمد مجدي، والعمل من إنتاج ميديا هاب (سعدي - جوهر).

المشوار مسلسل مطربة الحفلات دينا الشربيني

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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