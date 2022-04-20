الخميس 21 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا بمنشأة القناطر

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهم بحمل طفل وطرحه أرضًا وسط الشارع ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة عقب تداول مقطع فيديو بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بعد القبض عليه.

كانت البداية برصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو مدته 25 ثانية يرصد قيام أحد الأشخاص بحمل طفل وطرحه أرضًا، وقام الأهالي بإبعاد الشخص المعني بالفيديو وحمل الطفل بعيدًا عنه بمنطقة نكلا بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وبالفحص تبين ورود إشارة إلى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من المستشفى باستقبال طفل مصاب بكسور ونزيف داخلي وبعمل التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية المتهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي لا تزال مستمرة.

مديرية أمن الجيزة المتهم مركز شرطة منشأة القناطر

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