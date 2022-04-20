محمد رمضان لـ انتصار: «كنت بدور على شغل.. ودلوقتي الشغل بيدور عليا»

أثارت الفنانة انتصار الجدل بعد تصريحاتها الجريئة خلال استضافتها في برنامج “العرافة” والتي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور والمعروض خلال شهر رمضان الجاري.

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة للفنانة انتصار خلال الحلقة مقطع فيديو لها من استضافتها في أحد البرامج للإعلامي عمرو الليثي وكانت وقتها تهاجم فيه الفنان محمد رمضان وقالت فيه إنه ليس “نمبر وان” وإنه لابد أن يبعد تفاصيل حياته الشخصية عن الصورة والجمهور وعقب عرض الفيديو روت انتصار موقف جمع بينها وبين محمد رمضان في بداية مشواره الفني.

وجاءت تصريحات انتصار كالتالي:

محمد رمضان بمثل له حاجة مهمة وهو يمثل لي ذكرى مهمة.

كان فيه موقف حصل بيني وبينه وكان لسه مش معروف وصغير شوية عن كده كان بيمشي مع صاحب شبهه أوي عند مسرح البالون.

دخلوا المسرح ووقتها كنت واقفة مع الفنان الراحل إبراهيم نصر والمخرج الراحل محسن إبراهيم وكان عندنا بروفة مسرحية وانا الوحيدة اللي انتبهت لمحمد رمضان.

سألته جاي هنا ليه قالي إحنا بنلف في المسارح وبندور على شغل وقولتله احنا بنعمل بروفات وممكن المخرج يزعق اما يشوفكوا.

محمد رمضان قال عايزين نوري المخرج محسن حلمي اننا بنعرف نمثل وساعتها استأذنته هو ابراهيم نصر ووافقوا وفعلا طلعوا على المسرح .

قدم مشهد قلد فيه الراحل أحمد زكي أو محمد سعد مش فاكرة أوي وبعد ما خلصوا، قلت لهم لازم تمشوا عشان كنت خايفة اتشاط من المخرج وإبراهيم نصر.

ورد النجم محمد رمضان على تصريحات الفنانة انتصار في برنامج “العرافة” وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ونشر صورة تحمل تصريحات الفنانة انتصار وعلق عليها قائلا: “كنت بدور على شغل يا انتصار .. ودلوقتي الشغل بيدور عليا”.