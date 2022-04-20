الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب صدمه القطار لعبوره شريط السكة الحديد بالمحلة الكبرى

جثة
جثة

شهدت منطقة منشية البكري التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مأساوية، عندما لقى شاب يبلغ من العمر 25 عامًا مصرعه على شريط السكة الحديد عند عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام مستشفى حميات المحلة الكبرى.


وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب على شريط السكة الحديد بمنطقة "الشعبية" منشية البكري بمدينة المحلة، متوفيًا من جراء صدمه بقطار طنطا المنصورة أثناء مروره بالمحلة الكبرى.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على جثة شاب يدعى عمر. أ، 25 عامًا متوفى من جراء الحادث وعبوره لشريط السكة الحديد أثناء مرور القطار.

 

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء أهلية الشاب المتوفى لسؤالهم، والتصريح بدفن الجثة.

مصرع شاب على شريط السكة الحديد مكان غير مخصص

رئيس التحرير

وائل لطفي

جماعة المختلين وطنيًا!

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