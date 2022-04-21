الخميس 21 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الفلكي».. حكاية أقدم دورة رمضانية لكرة القدم في الإسكندرية (فيديو)

دورة الفلكي لكرة
دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية

شهدت «الدستور» فعاليات أحد أيام واحدة من أقدم دورات كرة القدم الرمضانية في منطقة محرم بك في محافظة الإسكندرية، عروس البحر المتوسط. 

انطلقت أولى نسخ الدورة الرمضانية قبل نحو 46 عاماً في منطقة «إمبروزو» تحت اسم «دورة الفلكي».

ولم ينقطع نشاط الدورة التي تجمع هواة كرة القدم، اللعبة الشعبية الأولى في مصر، سوى في العامين اللذين شهدا انتشاراً واسعاً لجائحة كورونا وتوقفت على أثرها الأنشطة الجماعية تقيداً بالتباعد الجسدي. 

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دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية 

يقول محمد شاهين، أحد القائمين على «دورة الفلكي»، إن الدورة كانت سبباً أساسياً في تخريج العديد من الأسماء اللامعة في سماء كرة القدم، الذين انضموا إلى أكبر النوادي المصرية.

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دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية 

ويضيف «شاهين» لـ«الدستور» أن استئناف فعاليات الدورة كان مطلباً شعبياً بعد توقفها في عامي كورونا نظراً لشعبية كرة القدم في منطقة محرم بك.

ويشير إلى أن فعاليات الدورة الرمضانية تقام على الملعب نفسه منذ 46 عاماً حتى أصبح علامة مميزة للحي. 

وعن شروط الانضمام للمسابقة في شهر رمضان المبارك، يوضّح «شاهين»: «غاية الأمر هو تشكيل فريق من 10 لاعبين يشكّلون حياً أو شارعاً للمشاركة في المنافسات». 

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دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية 

ويتابع أن الدورة مُقسَّمة إلى ثلاث فئات: الأطفال، والشباب، والكبار فوق 45 عاماً لتحقيق مبدأ التكافؤ بين المتنافسين.

ويختتم «شاهين» تصريحاته لـ«الدستور» بالقول إن اليوم الختامي للدورة يشهد توزيع الجوائز على الفائزين، ومنها جائزة أفضل لاعب، وجائزة اللعب النظيف.
 

دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية
دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية
دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية
دورة الفلكي لكرة القدم في الإسكندرية
الإسكندرية محرم بك دورة الفلكي دورة رمضانية دورة رمضانية لكرة القدم

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