الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فرحة عيد الفطر| موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

عيد الفطر
عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر، تعد من أبرز الكلمات البحثية فمع اقتراب العيد الصغير، يستعد المسلمون هذه الأيام في شتى بلدان العالم لاستقبال عيد الفطر وخلال الساعات القليلة الماضية ارتفع البحث عن مواعيد صلاة عيد الفطر حتى صارت الكلمة الأكثر بحثا.

 

متابعو جريدة “الدستور” في السطور التالية نستعرض معكم موعد صلاة العيد الصغير 2022 وتوقيت وقفة عيد الفطر.

موعد عيد الفطر المبارك 2022


وفي هذا السياق، كشف المعهد العالي للبحوث الفلكية في بيان صدر له موعد العيد الصغير 2022 فلكيا، حيث يأتي يوم 2 مايو 2022، موضحا أن عدة شهر رمضان هذا العام 30 يومًا، ويوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان 1443. ويحصل موظفو القطاعات المختلفة على أربعة أيام هي كإجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل الحالي قد تضطر بعض القطاعات إلى مزاولة العمل دون إجازات خلال أيام العطلات، مع تعوض العاملين في هذه الأيام ماديا.

 

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

 

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة
تبدأ صلاة عيد الفطر2022 في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباح يوم الاثنين الذي يوافق 2 مايو.

صلاة عيد الفطر في الإسكندرية
تبدأ صلاة عيد الفطر 2022 في الإسكندرية في تمام الساعة 5.41 صباح يوم الاثنين الذي يوافق 2 مايو.

 

شروط وضوابط أداء صلاة عيد الفطر 2022


وكانت وزارة الأوقاف المصرية أصدرت عدد من الضوابط اللازم اتباعها هذا العام لإقامة صلاة العيد الصغير 2022 ومنها:

  • يجب أن تقام صلاة عيد الفطر2022 في المساجد الكبرى، وكذلك عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.
  • يجب  ارتداء الكمامات أثناء صلاة العيد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي.
  • وأقرت الوزارة فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بعشرة دقائق وغلقه بعدها بعشرة دقائق، وألا تزيد مدة التكبير عن سبعة دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن عشرة دقائق كالجمعة.

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ومن أبرز شروط إقامة صلاة العيد الكبير 2022 ألا يتم فتح مصليات السيدات في صلاة العيد لهذا العام إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وكذلك عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال في هذه الأوقات.

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