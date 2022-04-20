فعاليات برنامج «واحة الشعراء» بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.. غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن فعاليات برنامج "واحة الشعراء" أمسية شعرية في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، في تمام العاشرة مساء.

ويشارك في الأمسية الشعرية، الشعراء، إسلام سلامة، حسين الموافي، حلمي إبراهيم، شريف جاد هللا، صبري عبد الرحمن، صالح اللقانى، عبيد عباس، عبد هللا علي نظير هويدي، عمرو عامر.

ويصاحب الشعراء، الفنان أحمد صالح، ويدير الأمسية، طارق عمران.

وتأتي الأمسية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، والاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي تضم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل علي مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو.