وزير التعليم يكشف موعد مسابقة المعلمين ومستقبل نظام التعليم الجديد

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه سيتحدث عن نظام التعليم الجديد والتشعيب مستقبلًا بين طلاب الثانوي العامة، ومسابقة المعلمين في مواعيد نعلنها لاحقًا.

أضاف وزير التعليم، خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تحدثنا اليوم عن كثير من التفاصيل الخاصة بالامتحانات للمرحلة الثانوية وأبنائنا في الخارج وطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين".

وكشف الوزير عن تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/ 2021 بالنسبة للطلاب المصريين بالخارج وطلاب STEM والمكفوفين وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وطلاب الثانوية العامة 2022 وضوابطها.

وأوضح وزير التعليم أن جميع أسئلة المرحلة الثانوية ستكون وفقًا لنظام التقييم الجديد والذي بدأ من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

أولًا: طرق عقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة.

- سنستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة ولا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

- تعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية) وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيًا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.

تقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيًا، وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

- تعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

ثانيًا: طرق عقد امتحانات المواد غير الأساسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة:

- تتولى المدرسة عقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية.

ثالثًا: طرق عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية.

- تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية القومية (اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية، والتربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة ورقيًا تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

رابعًا: طرق عقد الامتحانات للطلاب المتقدمين على نظام أبنائنا فى الخارج:

- تُعقد الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية (صفوف النقل / امتحان شهادة إتمام بمرحلة التعليم الأساسي) إلكترونيًا من خلال المنصة الخاصة بالوزارة (أسئلة اختيار من متعدد)، طبقًا للمواعيد المقررة بالجدول المعلن الذى يبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، وفى حالة وجود أي عائق يحول دون أداء الامتحان من خلال المنصة يحق للطالب طباعة ورقة الأسئلة وورقة الإجابة (بابل شيت) الموجودين على الموقع والإجابة عليها وإرسالها من خلال البريد السريع على مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحانات أبنائنا في الخارج (المدرسة الفنية المتقدمة ش القصر العيني أمام كلية الصيدلة ـ القاهرة).

- تكون نتيجة الطالب (اجتياز) / (عدم اجتياز) لجميع الصفوف الدراسية بما فيها نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وفى حالة عودة الطالب إلى أرض الوطن ورغبته في الالتحاق بالنّوعيات المختلفة من المدارس على أرض مصر يتم عمل امتحان تحديد مستوى عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لمحل الإقامة التابع له الطالب.

- الطلاب المقيدون بمدارس المسار المصري تُعقد لهم الامتحانات أسوة بالأعوام السابقة.

- تتولى اللجان الفنية المركزية المسئولة عن وضع أسئلة الامتحانات صياغة الأسئلة طبقًا لما هو متبع بنظام الاختيار من متعدد بطريقة الكتاب المفتوح.

خامسًا: طرق عقد امتحانات الصف الثالث الثانوي:

- تبدأ يوم الإثنين 20 يونيو 2022 وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022، تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام (البابل شيت) ــ الأسئلة اختيار من متعدد فقط ــ على أن يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت.

- يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة وضمن جدول الامتحانات المُعتمد.

- يؤدى طلاب المدارس الدولية امتحان مواد الهوية القومية طبقًا للجدول المُعتمد بلجان مؤمنة ومراقبة وطبقًا لأرقام الجلوس المُعدة من قبل لجان النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

- الطلاب المتقدمون لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) والطلاب المكفوفون يتم امتحانهم أسوة بما هو متبع العام الماضي وطبقًا للجداول المعتمدة.