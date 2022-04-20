الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، عن موعد امتحانات نهاية العام، حيث أعلن اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر مؤتمر صحفي، تفاصيل امتحانات الثانويه العامة.

وجاءت كالتالي:

 موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

تبدأ الامتحانات بداية من يوم الإثنين الموافق ٢٠ يونيو وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويتسلم طالب الثانوية العامة ورقة المفاهيم التي يضعها واضعي امتحانات الثانوية العامة بكل مادة، ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت للجان الامتحانات.

  امتحانات الثانوية العامة 2022

وجاء الجدول كالآتي، يوم الأحد 26 يونيو 2022 امتحان اللغة العربية للشعب "الأدبية والعلمية"، ويوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعب "العلمية والأدبية"، ثم يوم الأحد 3 يوليو 2022 امتحان الكيمياء للشعبة العلمية علوم ورياضيات، امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

 يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" للشعبة العلمية رياضيات.

اما يوم الخميس 7 يوليو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعب الأدبية والعلمية رياضيات وعلوم.

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 موعد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتتوقف الامتحانات من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك، ثم تستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو 2022 بامتحان مادة الفيزياء للشعب العلمية علوم ورياضيات، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الأحد 17 يوليو 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" للشعبة العلمية رياضيات، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 امتحان الرياضيات البحته "جبر وهندسة فراغية" للشعبة العلمية رياضيات.

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وأعلن وزير التربية والتعليم ختام الامتحانات يوم الخميس 21 يوليو 2022 بامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، والرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية رياضيات والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية

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