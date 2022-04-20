إصابة سائقين في حادثيّ انقلاب وتصادم بالمنيا

أُصيب سائقين اثنين في حادثيِّ انقلاب وتصادم بطرق المنيا، حيث تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة سائقين اثنين في حادثين منفصلين بطرق المنيا، بينها إصابة يحيي سيد شحاتة، 31 سنة، سائق ومقيم بملوي، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بحري الكارثة بمركز المنيا.

كما تبيََّن إصابة محمد حسن عبدالعظيم، 24 سنة، سائق، ومقيم بمركز ملوي، في حادث تصادم سيارة رقم (2859 - ن ا ج)، مكروباص، بأخرى ملاكي فرت هاربة، بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام كلية الهندسة بمدينة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرين بالواقعتين.