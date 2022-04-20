«القومي للحوكمة» يقدم برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة

قدم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدام،ة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجموعة من البرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة لمدة يومين متتاليين بالتعاون مع مركز تطوير الأداء الجامعي (UDC) بالجامعة وذلك في إطار تقديم برامج تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس FLDP التي ينفذها المعهد.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الهدف الرئيسي من أي عملية تنموية هو تحسين مستوى معيشة الإنسان وتلبية احتياجاته الأساسية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي المقدم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة تضمن عدة موضوعات ومحاور تمثلت في التنمية المستدامة ومفهومها وأهدافها، مفهوم الاستدامة، التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة وأولوياتها، تطور الفكر البيئي فى العصر الحديث، المبادئ التي يستند إليها تحديد التوجهات المستقبلية لمصر حتى ٢٠٥٠، الاقتصاد الأخضر.

وأضافت شريف، أن البرنامج التدريبي تضمن مناقشة المنهجيات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر حيث يعتمد الاقتصاد الوطني على عدة عناصر تتمثل في المعرفة والتنمية البشرية، تنمية الموارد الطبيعية، تجدد الموارد، عوامل الإنتاج، ويعتمد على الاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا، متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والبيانات وتحليلها، منوهة عن إعادة تقديم البرنامج التدريبي مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وتضمن البرنامج التدريبي استعراض أولويات التنمية المستدامة، مرتكزات تحديد أهداف وغايات التنمية المستدامة، ومتطلبات تحقيق التوجهات المستقبلية.

وشارك فى تقديم البرنامج د. حسين أباظة، كبير مستشاري وزارتي التخطيط والبيئة في مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ود. هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومي؛ ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.