الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| الصين تبرم اتفاقا أمنيا مع جزر سليمان وإيلون ماسك ينافس لشراء «تويتر»

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

شهدت الساعات الماضية تصدر شخصيات وأحداث عمليات البحث على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتستعرض «الدستور» أبرز الكلمات المتصدرة مواقع البحث خلال الساعات الماضية.

في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 18:

تصدرت كلمات “ في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 18” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة أمس أحداث جديدة ومضحكة، حيث لاحظ يوسف أن صوت زومبا متغير،  فسألها عن السبب وقالت إنها قد أكلت محشي، وبالفعل فتح بطنها، ووجد طبق المحشي كما وجد كفتة أيضا، فأخرج الطعام من بطنها، وعاد صوتها كما كان، وتشاجرت سارة معه بسبب أنفها التي تظن أنه قد كبر بسبب الحمل، كما تتشاجر بسبب أنها توحمت على آسر ياسين وأمير كرارة ولم يستجب لها وأخذها يوسف لموعد دكتورة النسا وكان سامح المنافس له ينتظره أسفل المنزل ويراقبه، ذهب يوسف للدكتورة والتي نصحته أن يتحمل تقلبات زوجته واشتكت سارة منه الدكتوره بأنه لم يحضر لها آسر ياسين وأمير كرارة. 

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD

جزر سليمان:

تصدرت كلمات “جزر سليمان” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلنت الصين، توقيع اتفاقا أمنيا واسعا مع سلطاتها، مما أثار انتقادات الغرب حيث تخشى حكومات الغرب، من أنه قد يوفر للجيش الصيني موطئ قدم فى جنوب المحيط الهادئ، وحذرت الولايات المتحدة من أن هذا الاتفاق بين الصين وجزر سليمان، وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين أن إبرام ذلك الاتفاق لن يعني انتهاء التعاون الدفاعي بين بلادها.

إيلون ماسك:

تصدر اسم “إيلون ماسك” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما أعلن موقع تويتر أنه غير مهتم بأن يشتريه إيلون ماسك أغنى رجل في العالم دون صراع، فقد قام مجلس إدارة تويتر بمناورة دفاعية يمكن أن تحبط عرض ماسك للاستحواذ عليه، لكن إيلون ماسك لا يزال لديه مجموعة من الخيارات التي تشير إلى شراء تويتر وانتهاء تلك المعركة لصالحه.

ملاحقة قانونية بحق إيلون ماسك على خلفية تغريدة | الميادين

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18:

تصدرت كلمات “مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعدما شهدت الحلقة امس أحداث كثيرة فقد قام الشيخ عرفات بتوزيع مال صندوق الجامع على الفقراء والمساكين، وجمع المال من الأغنياء حتى يتم وضعه فى المدرسة.

مسلسل "جزيرة غمام" الحلقة الـ 18 .. الشيخ عرفات يطلب الزواج من العايقة
مصر الولايات المتحدة في بيتنا روبوت الجزء الثاني الحلقة 18 جزر سليمان مسلسل دايما عامر الحلقة 18 إيلون ماسك مسلسل جزيرة غمام الحلقة 18

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