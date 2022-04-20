الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس دعاء سهيل وشريكها فى الغش التجارى

دعاء سهيل
دعاء سهيل

قررت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، تجديد  حبس «دعاء سهيل» خبيرة التغذية، وشريكها المتهم الثاني في الواقعة، لمدة ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت تحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، تفيد ممارسة خبيرة التغذية دعاء سهيل نشاطا طبيا، والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أنها روّجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس، وتبين من التحريات والبلاغات أن الأدوية التي روّجت لها مجهولة وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة.

كما تبين من التحريات أنها ادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، إذ ظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين، وادعت دعاء أنها حاصلة على دكتوراه التغذية العلاجية من الخارج من إحدى الجامعات.

جهات التحقيق خبيرة التغذية دعاء سهيل ١٥ يوما ذمة التحقيقات ترويج أدوية مجهولة المصدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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