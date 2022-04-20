«الإحصاء»: 37% زيادة في التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا خلال 2021

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا، لتصل إلى 217.1 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 158.5 مليون دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 37%.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى جنوب إفريقيا 128.9 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 75.2 مليون دولار خلال عام 2020، بزيادة بلغت 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 71.5%.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من حنوب أفريقيا 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة سجلت 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.8%.

فيما بلغت قيمة الاستثمارات الجنوب أفريقية في مصر 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بزيادة سجلت 64 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 600.5%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بجنوب إفريقيا 5.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، مقابل 6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بنسبة انخفاض قدرها 8.6%، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من جنوب إفريقيا في مصر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019 - 2020 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 4.5%.