قبل الحكم.. تعرف على تهم رجل الأعمال حسن راتب في قضية «الآثار الكبرى»

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، غدا الخميس الحكم على رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و21 آخرين، في اتهامهم بالتنقيب عن الآثار في قضية الآثار الكبرى.

كشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في اتهام علاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهمًا آخرين، قيامهم بالاشتراك في بيع وتهريب وإتلاف الآثار المصرية.

كما كشف أمر الإحالة، أنه اشترك في عصابة يديرها المتهم الأول علاء حسانين، المعروف بـ"نائب الجن والعفاريت"، والتي من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وذلك بأن قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة لتخطيط الجريمة وتنفيذها.

وأضاف أمر الإحالة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص، وذلك بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة، وساعده بإمداده بالمبالغ اللازمة لتخطيط وتنفيذ الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أضاف أمر الإحالة اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في جريمة الإتجار في الآثار، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بإمداده بالمبالغ المالية اللازمة لتخطيط وتنفيذ الجريمة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين لثبوت اشتراكهم في حفر 4 مواقع للتنقيب عن الآثار، وتبين من تقرير هيئة الآثار أن المضبوطات متعددة ومتنوعة وجرى حصرها في عدد 47 بندًا، وفقًا للثابت بتقرير اللجنة، وجميع المضبوطات الواردة بالبنود من الأول وحتى الثالث والأربعين قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي.

وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة، وخاضعة لقانون حماية الآثار وتعديلاته، وأضاف أنه تبين بفحص مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بهواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها التنقيب عن الآثار.