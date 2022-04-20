الأربعاء 20 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصاب في حريق ورشة حدادة بالوراق

حريق
حريق

أصيب شخص فى حريق ورشة حدادة بمنطقة الوراق وتم نقله إلى المستشفى، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أعمدة الدخان وارتفاع ألسنة اللهب بشارع أحمد عرابي.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقا مع قطاع الشمال بقيادة اللواء عمرو طلعت.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل ورشة حدادة، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران وأخمدوا الحريق الذي أسفر عن إصابة شخص نقل إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.

 جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

حريق ورشة حدادة رجال الحماية المدنية رفة عمليات الحماية المدنية الجيزة ألسنة اللهب

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وائل لطفي

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