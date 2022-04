موعد عرض الاختيار 3 الحلقة 19 على شاشة قناة on

يبحث متابعى ومحبى مسلسل الاختيار3 عن موعد عرض الحلقة 19 من العمل الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى نظرا لأهميته الشديدة فى كشف العديد من الحقائق بالأدلة والمستندات عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

موعد عرض الاختيار 3 الحلقة 19

ونستعرض لكم خلال هذا التقرير موعد عرض لاختيار 3 الحلقة 19 والذى يعرض بشكل يومي خلال شهر رمضان.

تعرض الحلقة 19 من مسلسل الاختيار 3 يوميا خلال شهر رمضان على شبكة قنوات on والتى حصلت على حقوق عرض العمل وإعادته خلال شهر رمضان بشكل حصري.

مواعيد عرض الحلقة 19 الاختيار 3

ويعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 اليوم عبر شاشة قناة ON مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON فى تمام الساعة 9:30 مساء اما مواعيد الإعادة على قناة ON فيعاد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 فى هذة الأوقات 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 على قناة ON Drama يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء و مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

مسلسل «الاختيار 3» يقدم للجمهور دراما ملحمية تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس الراحل محمد مرسي.

ويعرض مسلسل الاختيار 3 فى حلقاته المختلفة وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وحقق العمل نجاحا كبيرا منذ انطلاق اولى حلقاته على الشاشة وتصدر تريند جوجل ومواقع لتواصل الاجتماعى نظرا لما يقدمه من احداث هامة وفارقة عاشتها مصر.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية خالد الصاوي: خيرت الشاطر عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية بيومي فؤاد: سعد الكتاتني والمسلسل من تأليف هانى سرحان واخراج بيتر ميمى .