ملخص الحلقة 18 من الاختيار 3| الإرهابية تمارس البلطجة ضد معارضيها وكراهية الإخوان للنائب محمد أنور السادات

كشفت الحلقة 18 من مسلسل الاختيار 3 عن كراهية جماعة الإخوان الإرهابية للنائب محمد أنور السادات وهو ما كشفه تسريب المعزول محمد مرسي (يجسد دوره صبري فواز) في حديثه مع خيرت الشاطر القيادي بالجماعة الإرهابية (يجسد دوره خالد الصادوي).

ووصف المعزول مرسي النائب محمد أنور السادات بأنه ذو إمكانياته مهارية ضعيفة، وذلك في حديثه عن الأخير قائلا إنه طلب منه الحصول على لجنة العلاقات الخارجية.

كما تضمنت أحداث الحلقة عن كشف الأجهزة الأمنية عن كميات كبيرة من المواد ثنائية التصنيع التي تستخدم في تصنيع المفرقعات بعد أن كان من المخطط لها التهريب إلى شمال سيناء لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأظهرت الحلقة أيضا أعمال الجماعة الإخوانية العنيفة والبلطجة ضد المتظاهرين المعارضين لها بالشوارع.

وعرضت الحلقة كذلك رفض والد بسمة خطبتها لضابط المخابرات العامة، (يجسد دوره الفنان أحمد عز)، بعد أن روى للضابط قصته مع زميليه الضباط الذين استشهدوا وخوفه على ابنته أن تكون يومًا زوجة لشهيد.

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا حول التحالفات الإسلامية والإخوان وحزب النور.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

