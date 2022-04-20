رمضان 2022.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 - القرار

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 خلال شهر رمصان 2022، حيث بث المسلسل حالة من الوطنية بأجزائه الثلاثة في نفوس المصريين، وجمع الأسرة في ميعاد واحد لمشاهدة التفاصيل وما مرَّ به المصريين في فترة حكم الجماعة الإخوانية الإرهابية للبلاد، لذا يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3- القرار فى رمضان 2022

يعرض مسلسل الاختيار 3 لكلٍ من الفنان ياسر جلال وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا بشكل حصري على شبكة قنوات ON والتي حصلت على حقوق عرضه واعادته خلال شهر رمضان

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

ويعرض مسلسل الاختيار 3 18 يوميا خلال شهر رمضان على شبكة قناة ON فى تمام الساعة 9:30 مساء

و يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات: 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي.

كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

ويعاد مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama فى هذه الأوقات: الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 عدد كبير من نجوم الفن وهم على حسب الظهور على الشاشة

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و سينرجي.