الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2022.. مواعيد عرض وإعادة مسلسل الاختيار 3 - القرار

صورة
صورة

نستعرض لكم فى هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 خلال شهر رمصان 2022، حيث بث المسلسل حالة من الوطنية بأجزائه الثلاثة في نفوس المصريين، وجمع الأسرة في ميعاد واحد لمشاهدة التفاصيل وما مرَّ به المصريين في فترة حكم الجماعة الإخوانية الإرهابية للبلاد، لذا يبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3- القرار فى رمضان 2022

يعرض مسلسل الاختيار 3 لكلٍ من الفنان ياسر جلال وكريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا بشكل حصري على شبكة قنوات ON والتي حصلت على حقوق عرضه واعادته خلال شهر رمضان

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

ويعرض مسلسل الاختيار 3 18 يوميا خلال شهر رمضان على شبكة قناة ON فى تمام الساعة 9:30 مساء

و يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات: 2:30 صباحًا 3:30 عصرًا من اليوم التالي.

كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

ويعاد مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama فى هذه الأوقات: الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

ملخص الحلقة 18 من الاختيار 3| الإرهابية تمارس البلطجة ضد معارضيها وكراهية الإخوان للنائب محمد أنور السادات

الاختيار 3 الحلقة 18.. تسريب جديد للمعزول مرسي يتحدث عن رامي لكح ومحمد أنور السادات

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 3 عدد كبير من نجوم الفن وهم على حسب الظهور على الشاشة 

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية و سينرجي. 

الاختيار 3 الاختيار الاختيار 3-القرار مواعيد عرض مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار قنوات on مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 أبطال مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

«السادات» ردًا على تسريبات مرسي: أسقطت مرشحا للإخوان وأخر للسلفيين في 2012 من الجولة الأولى

والد طفلة البلكونة يغادر قسم الهرم بعد التأكد من عدم وجود جريمة

أول رد من محمد أنور السادات على تسريبات مرسي: لم أزور إسرائيل مرة واحدة في حياتي (خاص)

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس