أخبار الظهيرة| تراجع مؤشرات البورصة والإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنوعت بين موعد عيد الفطر المبارك، وتراجع مؤشرات البورصة المصرية وتدمير عدد من النتشات العسكرية الأوكرانية.

تستعرض “الدستور” في نشرة أخبار الظهيرة أبرز الأخبار خلال الساعات الماضية:

تراجع مؤشرات البورصة بشكل جماعي:

تراجعت مؤشرات البورصة اليوم بنحو جماعي، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بعد استمرار عمليات البيع العشوائي للمستثمرين الأجانب على بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات شرائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

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البورصة

حالة الطقس لمدة 72 ساعة:

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة مقبلة، وقالت إنه سوف يسود طقس ربيعي معتدل مع انخفاض درجات الحرارة ليلا لتكون في اوائل العشرينات مع نشاط للرياح على مناطق الصعيد.

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الطقس في مصر

الولايات المتحدة تدين الهجمات ضد منشأت تعليمية في أفغانستان:

أدانت الولايات المتحدة الهجمات التى وصفتها بالبشعة التي استهدفت منشأت تعليمية في مناطق ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الطلاب.

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الهجمات ضد منشأت تعليمية في أفغانستان

تدمير عدد من النقاط العسكرية الأوكرانية:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية انها قامت بتدمير 4 مراكز قيادة و57 نقطة لتجمع القوات الأوكرانية وآليات ومعدات عسكرية وقضت على 40 عنصرًا من القوات الأوكرانية مع تدمير آليات عسكرية بصورايخ عالية الدقة وتدمير 73 منشأة عسكرية و57 نقطة تجمع آليات وأفراد خلال الليلة الماضية.

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القوات الأوكرانية

الإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك:

صرح الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية فإن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1443 ستكون يوم الاثنين 2 مايو المقبل، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وستكون عدته 29 يوم.

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