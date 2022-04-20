بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

لقى شاب مصرعه وأصيب آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الجرايدة بيلا فى كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الجرايدة بيلا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزي.

وتبين من التقرير الطبي مصرع أيمن إبراهيم الدسوقي، 18 سنة من قرية خاطر، عقب تقديم الإسعافات الأولية عمل إنعاش قلبي لم يستجب والجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وإصابة سلامة أحمد محمد السيد، باشتباه كسر بالحوض والفخذ الأيمن، ومحمد عماد فريد، 14 سنة كدمة بالساق الأيسر، والحالات باستقبال مستشفى تحت الملاحظة والعلاج.