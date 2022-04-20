الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة «سجدة» بكفرالشيخ

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات كفرالشيخ، برئاسة المستشار مدحت أبوغنيم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة سجدة السيد أشرف، وإلقاء جثتها في جوال بمدخل عقار.

تعود تفاصيل هذه الواقعة لشهر يوليو 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفرالشيخ إخطارًا يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وبعد عمليات البحث والتحري تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة أسفل بئر سلم منزل جيران جدها.

وأفادت التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة الحامول بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذووها محضرًا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضوعة فى جوال تحت بئر سلم أحد الجيران.

محكمة جنايات كفر الشيخ المستشار مدحت أبوغنيم رئيس محكمة محافظة كفر الشيخ سجدة السيد أشرف

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وائل لطفي

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