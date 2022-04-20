«خناقة الميراث» تنتهي بمقتل شقيقين وإصابة آخر في الوراق.. وقرار بشأن الجثث

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الأربعاء، بتشريح جثتي شقيقين قتلا على يد شقيقهما، بعدما أطلق عليهما النيران نتيجة خلافات متعلقة بتقسيم الميراث، واستعلمت عن الحالة الصحية للأخ الرابع المصاب في الواقعة أيضًا.

أنهى موظف حياة شقيقيه، بإطلاق النار عليهما، بمنطقة الوراق في الجيزة وأصاب آخر، مساء أمس الأربعاء.

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافات متعلقة بالميراث وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد إطلاق أحد الأشخاص النار داخل شقة بمنطقة الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن موظفًا أطلق النار على شقيقيه، ما أسفر عن مصرعهما، وإصابة آخر.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.