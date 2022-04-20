الأربعاء 20 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

55400 إصابة بكورونا في التشيك وأستراليا

كورونا في التشيك
كورونا في التشيك

سجلت التشيك وأستراليا اليوم الأربعاء 55400 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية. وسجلت التشيك 3584 إصابة جديدة بكورونا.

وذكر راديو “براغ الدولي”، في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في التشيك يبلغ الآن 40 ألفا و22 حالة.

وكانت السلطات التشيكية قد رفعت جميع القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا وأصبحت أجهزة التنفس مطلوبة الآن فقط في المرافق الصحية، كما أنه لا توجد حاليا قيود على السفر.

وذكرت وزارة الصحة الأسترالية أنه تم تسجيل 51 ألفا و816 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و509 آلاف و313 حالة.

وأشارت الوزارة - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم - إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 6 آلاف و845 حالة، بعد تسجيل 28 وفاة جديدة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و73 ألفا و532 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.

ومن ناحية أخرى، سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 11 ألفا و292 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 850 ألفا و747 إصابة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء، أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ حتى الآن 582 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 55 ألفا و138 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 795 ألفا و27 حالة.

التشيك براغ أستراليا نبوزيلندا كانبرا الصحة الأسترالية

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وائل لطفي

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