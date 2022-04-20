بولندا تستقبل مليونين و863 ألف لاجئ من أوكرانيا حتى الآن

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و863 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلها راديو "بولندا" - أن "أمس الثلاثاء شهد دخول نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا، مقابل 20 ألف لاجئ في اليوم الذي يسبقه".

وأفادت وسائل إعلام بولندية - نقلا عن وزارة الخارجية - بأنه على الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، فهناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.