إزالة 13 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمراكز المنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

وتنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا، برئاسة جورجيوس كامل رئيس القرية ، وبالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، تمكنت من إزالة في المهد تم إزالة فالمهد لـ 6 حالات تعدٍ بالبناء على املاك الدولة بقرية ير ابو حنس، بمساحة 1200 متر بمجلس قروى دير البرشا ، كما تم ازالة وفك الشدة الخشبية لمبنى مخالف وازالته ، وتم ازالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واحالتهم للنيابة العامة .

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة سند مختار رئيس القرية والجهات المعنية بإزالة فالمهد لـ 4 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بقرية قصر هور بمساحة 320 متر ،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

وأضاف الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينه المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية تمكنت من إزالة 3 حالات تعدى بالبناء المخالف للقانون خارج الحيز العمراني على مساحة 525 متر و16 سهم بقرية دمشير بحضور حماده جمعه رئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات والازالات بالوحدة المحلية وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الشيء لأصله لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وحفاظا على املاك الدولة كما تم تم رصد حالة بناء بدون ترخيص في المهد على مساحة 75 متر بقرية صفط الخمار وتمت الإزالة الفورية للشده الخرسانية والتحفظ على مواد البناء وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك تحت إشراف محمود ابو كريشة نائب رئيس المركز ومحمد سميح رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار و مسؤول التنظيم

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

وأوضح سعيد محمد نائب رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية بقرية منبال قامت بإيقاف حاله تعدى بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون 119 لسنه 2008 بالدور الثاني العلوي بقريه المنشية التابعة للوحدة المحلية لقرية منبال حيث تم فك الشده الخشبية والمقامة على مساحة 90 متر تحت إشراف علي الكيال نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور رئيس مجلس قروي منبال.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

وأشار المهندس عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إلى أن الوحدة المحلية بقرية شلقام قامت بإزالة حالة تعدي بالبناء خارج الحيز العمراني بعزبة يني الغربية على مساحة 18 سهما بحضور عويس قاسم رئيس الوحدة المحلية بشلقام ولجنة متابعة التعديات.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بمراكز المنيا