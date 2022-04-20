كندا تعتزم تقديم مدفعية ثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية

كندا تعتزم تقديم مدفعية ثقيلة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن بلاده تعتزم تقديم أنظمة المدفعية الثقيلة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقال ترودو للصحفيين : "سترسل كندا إلى أوكرانيا مدفعية ثقيلة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام القريبة القادمة".

وأضاف أن توريدات الأسلحة هذه ستكون تلبية لطلب الجانب الأوكراني.

يذكر أن الدول الغربية قد أعلنت عن عزمها تقديم المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ 24 فبراير الماضي.

و علي صعيد آخر ، قررت الحكومة الفيدرالية الكندية نشر أفراد من قواتها المسلحة في بولندا في مهمة إنسانية لدعم اللاجئين الأوكرانيين، الذين فروا من العملية العسكرية الروسية.

وقالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند- خلال إعلان في قاعدة ترينتون للقوات الكندية - إن المهمة ستساعد "في ضمان حصول الأوكرانيين الفارين من الحرب على أفضل دعم ممكن".

وأضافت: "ستواصل قواتنا المسلحة الكندية تكثيفها وتقديم ملاذ آمن والترحيب بأذرع مفتوحة بشعب أوكرانيا".

وسمحت أناند لما يصل إلى 150 جنديًا بالانضمام إلى المهمة، لكن سيتم نشر حوالي 100 فقط في الوقت الحالي، حيث من المقرر أن يساعدوا في معالجة اللاجئين، فضلًا عن تقديم خدمات الدعم الطبي.

وقالت أناند، إن غالبية القوات ستأتي من إدمونتون وكينجستون في أونتاريو، وسيتم نشرها من ترينتون في الأيام المقبلة.

تأتي المهمة استجابة لطلب من الحكومة البولندية في الوقت الذي تحاول فيه مواجهة التدفق الكبير للأوكرانيين الفارين من الحرب، ويتم تنفيذها كجزء من عملية إعادة التأكيد التابعة لحلف الناتو، وهي مهمة ردع عسكرية في أوروبا الشرقية.

وفر أكثر من 4.7 مليون أوكراني إلى الدول المجاورة منذ بدء الغزو الروسي في فبراير، أكثر من نصف هؤلاء- ما يقرب من 2.7 مليون– فروا إلى بولندا.