الأربعاء 20 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 27 ألف قطعة من الألعاب النارية بالخصوص

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام شخصين، أحدهما المدير المسئول عن «مكتبة خردوات كائنة بدائرة قسم شرطة  الخصوص»، بمزاولة نشاط إجرامى بحيازة وتجميع كميات من الألعاب النارية المهربة جمركيًا والمحظور استيرادها أو تداولها بالأسواق، لطرحها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة.


عقب تقنين الإجراءات وباستهداف المكتبة والمخزن الملحق بها أمكن ضبطهما وبحوزتهما «كمية من الألعاب النارية بلغت 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق».

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

شرطة التموين ألعاب نارية شرطة التموين والتجارة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

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