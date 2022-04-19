مصرع عامل محارة سقط من أعلى أحد البنايات بشبين الكوم

لقي عامل محارة مصرعه بعد سقوطه من أعلى سقالة واجهة منزل في قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع عامل محارة بعد سقوطه من أعلى سقالة أحد المنازل بقرية البتانون التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من وحدة مباحث المركز مدعومة بقوة نظامية، للتحقيق في الواقعة.

وتبين من الفحص مصرع " س، م،س" 55 عاما، عامل محارة، وبسؤال شهود العيان، أكدوا وقوع المتوفى من أعلى سقالة بالدور الثاني، أثناء عمله على واجهة منزل، وكشف التقرير الطبي عن وفاته متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة.

وحرر ضباط وحدة مباحث مركز شبين الكوم في المنوفية، محضر بالواقعة حمل رقم 2235 إداري لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.