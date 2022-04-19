الأربعاء 20 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل محارة سقط من أعلى أحد البنايات بشبين الكوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي عامل محارة مصرعه بعد سقوطه من أعلى سقالة واجهة منزل في قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع عامل محارة بعد سقوطه من أعلى سقالة أحد المنازل بقرية البتانون التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية من وحدة مباحث المركز مدعومة بقوة نظامية، للتحقيق في الواقعة.

وتبين من الفحص مصرع " س، م،س" 55 عاما، عامل محارة، وبسؤال شهود العيان، أكدوا وقوع المتوفى من أعلى سقالة بالدور الثاني، أثناء عمله على واجهة منزل، وكشف التقرير الطبي عن وفاته متأثرًا بإصابته بتهشم في الجمجمة.

وحرر ضباط وحدة مباحث مركز شبين الكوم في المنوفية، محضر بالواقعة حمل رقم  2235 إداري لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عامل شبين الكوم الخدمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قصة التنظيم الإرهابى الذى استهدف كل أعداء الإخوان

الأكثر قراءة

مفاجأة فى أقوال «طفلة البلكونة»: «أبويا أنقذنى.. وأحد الجيران صور الفيديو»

«الإفتاء» تكشف طريقة حساب زكاة الفطر فى رمضان 2022 وموعد إخراجها

«الأعلى للإعلام» يصدر بيانًا بشأن مباراة الأهلى والرجاء

الاختيار 3 الحلقة 18.. تسريب جديد للمعزول مرسي يتحدث عن رامي لكح ومحمد أنور السادات

الاختيار 3 الحلقة 17|من هو محمد نور الذي تردد اسمه في تسريب مرسي والشاطر؟

محمد الباز يحاور عبدالرحيم كمال: أنا آسر الشيخ عرفات وأسيره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيريني سمير حكيم

عزيزى المواطن.. الشمس لا تُشرِقُ لك وحدك

حسين دعسة

الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني.. سلام القدس أولا

إبراهيم داود

مع الأبنودى فى كل الأوقات

محمد المعتصم

المؤلِفون فى الأرض.. عبدالمالك وسرحان ودويدار نموذجًا «1»

ماجد حبته

دكان الفرحة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

هل للإعلانات من ترياق؟

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

صور

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار الرئيس الفلسطينى يدين حرق نسخة من القرآن بالسويد

رغم إنكارها إطلاق الصاروخ.. لماذا ردت إسرائيل بالهجوم على مواقع حماس؟

إصابة 5 فلسطينيين بالمطاطي خلال تأمين الاحتلال اقتحام المستوطنين شمال نابلس