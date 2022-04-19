الاختيار 3 الحلقة 18.. الأمن يخترق خلية أبو منير عبر إسراء

كشف مسلسل الاختيار ٣ الحلقة ١٨ اليوم، عن نجاح ضباط المخابرات الحربية في اختراق خلية أبو منير الإرهابي من خلال فتاة الشرقية إسراء.

وتضمنت أحداث الحلقة 18 أن إسراء أخبرت العقيد مصطفى (يجسد دوره أحمد السقا) بعلامة عن المكان الموجودة داخله حيث رصدت سيارة وموتوسيكلين، وقال لها الأخير أن أبو منير سيكلفها بعدة أوامر وطلب منها تنفيذ كل ما يطلب منها دون تفكير.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

أبطال مسلسل الاختيار 3

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات عامة

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء