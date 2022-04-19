لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسي يُعزي رئيس جنوب إفريقيا.. و«وزير التعليم» يكشف حقيقة تزوير امتحانات 2021

كشف وزير التربية والتعليم حقيقة تزوير امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، وغيرها من الأحداث الهامة تناولها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية نرصد ملخصها في السطور التالية..

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة "دیربان" مؤخرًا، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معربًا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ضرورة تكثيف الجهود لصيانة كوبرى عرابي بحي غرب شبرا الخيمة من أجل التخفيف من معاناة الأهالي والمارة بالمنطقة حيث يعتبر الكوبري شرياناً رئيسياً للربط مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن القضاء حسم قضية امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التعليم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن امتحانات الثانوية العامة 2021 لم تشهد أي تزوير أو تلاعب في النتيجة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتصحيح الإلكتروني للإجابات لم يحدث به أية أخطاء، وبالتالي فالنتيجة صحيحة، وبناء عليه، رفض كل القضايا التي تشكك في التصحيح والنتيجة.

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أعلنت المطربة الشابة زيزي عادل اعتزاله الفن نهائيًا بعد مسيرة دامت منذ طفولتها قدَّمت خلالها العديد من الأغاني المشهورة والتي لا تزال حتى هذه اللحظة.

ونشرت زيزي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تُعلن فيه وبشكل رسمي اعتزالها الفن، والاتجاه نحو عبادة ربّ العباد، مؤكدة أن الاعتزال جاء بمثابة التوبة عن ما نهاه الله عزّ وجلّ، بحسب قولها.

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