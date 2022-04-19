الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| الرئيس السيسي يُعزي رئيس جنوب إفريقيا.. و«وزير التعليم» يكشف حقيقة تزوير امتحانات 2021

امتحانات
امتحانات

كشف وزير التربية والتعليم حقيقة تزوير امتحانات الثانوية العامة لعام 2021، وغيرها من الأحداث الهامة تناولها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية نرصد ملخصها في السطور التالية..    

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بخالص العزاء إلى رئيس جنوب إفريقيا في ضحايا الفيضانات التي ضربت مدينة "دیربان" مؤخرًا، والتي خلفت العديد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، معربًا عن صادق التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

للتفاصيل.. https://www.dostor.org/4063058


استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لشكاوى عدد من المواطنين بشأن ضرورة تكثيف الجهود لصيانة كوبرى عرابي بحي غرب شبرا الخيمة من أجل التخفيف من معاناة الأهالي والمارة بالمنطقة حيث يعتبر الكوبري شرياناً رئيسياً للربط مع السكك الحديدية ومترو الأنفاق وطريق مصر الإسكندرية الزراعي.
للتفاصيل.. https://www.dostor.org/4062937

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن القضاء حسم قضية امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التعليم في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن امتحانات الثانوية العامة 2021 لم تشهد أي تزوير أو تلاعب في النتيجة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتصحيح الإلكتروني للإجابات لم يحدث به أية أخطاء، وبالتالي فالنتيجة صحيحة، وبناء عليه، رفض كل القضايا التي تشكك في التصحيح والنتيجة.
للتفاصيل.. https://www.dostor.org/4063110


أعلنت المطربة الشابة زيزي عادل اعتزاله الفن نهائيًا بعد مسيرة دامت منذ طفولتها قدَّمت خلالها العديد من الأغاني المشهورة والتي لا تزال حتى هذه اللحظة.

ونشرت زيزي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" تُعلن فيه وبشكل رسمي اعتزالها الفن، والاتجاه نحو عبادة ربّ العباد، مؤكدة أن الاعتزال جاء بمثابة التوبة عن ما نهاه الله عزّ وجلّ، بحسب قولها.
للتفاصيل.. https://www.dostor.org/4063042

 

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