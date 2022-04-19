«لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر» مسابقات هيئة قصور الثقافة في رمضان

دشن الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقات يومية خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف المسابقات تشجيع البحث والاطلاع والتعرف.

المسابقات:

مسابقة "نساء فاعلات 3"

مسابقة "رموز القرية المصرية 3"

مسابقة "شباب لهم تاريخ ٣"

مسابقة إبهار مصر 2022 لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر

شروط المشاركة في هذه المسابقات:

أن يكون المتسابق مصري الجنسية .

- أن لا يقل سن المشاركين عن 18 عند من بداية الإعلان عن المسابقة .

- أن تكتب الإجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلن عنها ضمن المسابقة.

- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا- العنوان – التليفون – بخط واضح - تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك علي أن يكون أخر موعد هو 1 مايو 2022

- لن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدم بعد المواعيد المحددة.

- يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.