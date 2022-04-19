الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر» مسابقات هيئة قصور الثقافة في رمضان

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

دشن الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقات يومية خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف المسابقات تشجيع البحث والاطلاع والتعرف.

المسابقات:

  • مسابقة "نساء فاعلات 3"
  • مسابقة "رموز القرية المصرية 3"
  • مسابقة "شباب لهم تاريخ ٣"
  • مسابقة إبهار مصر 2022 لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر

شروط المشاركة في هذه المسابقات: 

أن يكون المتسابق مصري الجنسية .

- أن لا يقل سن المشاركين عن 18 عند من بداية الإعلان عن المسابقة .

- أن تكتب الإجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلن عنها ضمن المسابقة.

- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا- العنوان – التليفون – بخط واضح - تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك علي أن يكون أخر موعد هو 1 مايو 2022 

- لن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدم بعد المواعيد المحددة.

- يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة شهر رمضان المبارك مسابقة نساء فاعلات 3 مسابقة رموز القرية المصرية 3 مسابقة شباب لهم تاريخ ٣ مسابقة إبهار مصر 2022 لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر

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وائل لطفي

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