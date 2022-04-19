«لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر» مسابقات هيئة قصور الثقافة في رمضان
دشن الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقات يومية خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف المسابقات تشجيع البحث والاطلاع والتعرف.
المسابقات:
- مسابقة "نساء فاعلات 3"
- مسابقة "رموز القرية المصرية 3"
- مسابقة "شباب لهم تاريخ ٣"
- مسابقة إبهار مصر 2022 لاكتشاف ورعاية مواهب شباب مصر
شروط المشاركة في هذه المسابقات:
أن يكون المتسابق مصري الجنسية .
- أن لا يقل سن المشاركين عن 18 عند من بداية الإعلان عن المسابقة .
- أن تكتب الإجابات بلغة عربية سليمة باستمارة الإجابة المعلن عنها ضمن المسابقة.
- أن يكتب اسم المتسابق ثلاثيًا- العنوان – التليفون – بخط واضح - تقدم الإجابات في نهاية الشهر المبارك علي أن يكون أخر موعد هو 1 مايو 2022
- لن ينظر على الإطلاق إلى الاستمارات المقدم بعد المواعيد المحددة.
- يتم اختيار الفائزين من خلال قرعة علنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة لإعلان نتيجة المسابقات وأسماء الفائزين.