«اجتماعات القاهرة» تؤكد على إجراء الانتخابات الليبية

أكد البيان الختامي لأعمال لجنة المسار الدستوري الليبية في القاهرة، الثلاثاء، أن الشعب الليبي يؤمن أن إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، يأتي عبر انتخابات تستند لإطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

واختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتها اليوم في القاهرة، وذلك برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة مصر بحسب بيان للبعثة الأممية إلى ليبيا.

وأوضح البيان أنه على مدار أسبوع، جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواءٍ توافقيةٍ حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.

أضاف البيان "في حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأمم المتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدّم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم".

قال البيان إن الأمم المتحدة تسعى للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي وتلبية طموح الشعب الليبي الذي يؤمن أن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة.

وبحسب البعثة الأممية، تأتي هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة.

وأعربت الأمم المتحدة مجددًا عن امتنانها لحكومة مصر على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأمم المتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

والتقت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز: في القاهرة أمس، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأطلعته على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية.

وأعربت ويليامز عن خالص امتنانها للدعم المقدم إلى المساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا، وشددت على الدور المهم للمنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ليبيا بشكل بنّاء للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية.