مصرع عامل وإصابة زميله في اصطدام دراجة بسور في المنيا الجديدة

لقى عامل بشركة مطاحن مصر الوسطى مصرعه، بينما أصيب زميله إثر اصطدام دراجتهما البخارية التي كانا يستقلانها بسور حديدي بمدينة المنيا الجديدة، ما تسبب في الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من عمليات النجدة يفيد باصطدام دراجة بخارية، بسور حديدي بمدينة المنيا الجديدة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين مصرع "رجب ش، 22 سنة، مقيم بكفر المنصورة بمدينة المنيا،وإصابة زميله وتم نقل المصاب والجثة لمستشفى المنيا الجامعي.