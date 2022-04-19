خروج قطار عن القضبان في الشرقية.. وإصابة سائقه بصدمة عصبية

أصيب سائق قطار بصدمة عصبية إثر خروج قطار عن قضبانه بدائرة مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث خروج القطار رقم 383 المتوجه إلى القاهرة عن القضبان بمحطة مشتول دون وقوع خسائر في الأرواح.

واستقبل مستشفى مشتول السوق المركزي “رمضان.ع.غ” 50 سنة، مقيم بقرية بردين دائرة مركز الزقازيق، مصابا بصدمة عصبية، بعد وقوع الحادث ولم يسفر عن خسائر في أرواح الركاب.